Еще 3 155 россиян заразились коронавирусом

1 июл. 11:26

За минувшие сутки в России выявили 3 155 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 340, в Санкт-Петербурге - 252, в Подмосковье - 201. В Краснодарском крае - 80, в Ставропольском крае - 71, в Крыму - 22, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 18, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 433 394.

Госпитализированы за сутки 1 148 человек. Выздоровели 3 388 пациентов, за все время - 17 861 605.

Умерли за сутки 53 человека, с начала пандемии - 381 165.