Австралия включила в санкционные списки Кабаеву и еще троих Путиных

1 июл. 11:10

Правительство Австралии расширило санкции против России, в список попали 16 человек, в том числе российские министры, бизнесмены и Алина Кабаева.

Согласно информации на сайте МИД Австралии, в черный вошли глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, глава Минтранса Виталий Савельев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов, член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, сооснователь компании "Киевская площадь" Год Нисанов, экс-президент АФК "Система" Евгений Новицкий.

Также австралийские санкции распространились на главу совета директоров Национальной Медиа Группы Алину Кабаеву, бизнесменов Александра Плехова и Игоря Путина, зампреда правления "Согаза" Михаила Путина, председателя совета директоров группы компаний МРТ Романа Путина.

Ранее Австралия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина.