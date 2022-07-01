ВОЗ пророчит скорую вспышку заболеваемости COVID-19 в Европе

1 июл. 10:59

Летом в странах Европы ожидается высокая заболеваемость коронавирусом, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, за последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза. Почти 500 тыс человек ежедневно заражается коронавирусом в 53 странах Европы, в сутки умирает порядка 500 человек - смертность на таком уровне была летом 2020 года.

"Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничения, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни", - заявил Клюге в интервью APF.

ВОЗ продолжает рекомендовать носить маски в общественных местах, своевременно вакцинироваться, а людям с симптомами заболевания - изолироваться.

Напомним, сегодня в России отменили все коронавирусные ограничения - заболеваемость в стране стабильно снижается с середины февраля.