Путин поздравил народ Беларуси с предстоящим Днем независимости

1 июл. 10:51

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусский народ с предстоящим Днем независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

"Хотел бы от души поздравить белорусских друзей с предстоящим государственным праздником", - сказал он в приветствии участникам IX Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Гродно с 30 июня по 1 июля.

Далее глава российского государства выразил уверенность, что нынешний форум будет содействовать дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия братских народов России и Белоруссии.