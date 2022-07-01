Запуск поездов между Крымом, Херсонщиной и Запорожьем отложен

1 июл. 10:37

Пассажирские поезда между Крымом, Херсонской и Запорожской областями планировалось запустить 1 июля, однако запуск переносится из-за продолжения мероприятий по обеспечению безопасности, сообщил крымский глава Сергей Аксенов.

"В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей", - поделился он в своем телеграм-канале.

Аксенов добавил, что "мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней".