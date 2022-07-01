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Азербайджан и Израиль подписали соглашение об авиасообщении

Азербайджан и Израиль подписали соглашение об авиасообщении

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел рабочий визит в Израиль, в ходе которого было подписано соглашение об авиасообщении между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством транспорта и безопасности дорожного движения Израиля.

Благодаря достигнутому соглашению упростятся взаимные поездки граждан Азербайджана и Израиля, также расширение сотрудничества окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между двумя странами.

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