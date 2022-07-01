Туристический кешбэк могут распространить на отдых в Беларуси

1 июл. 10:17

Предложение распространить туристический кешбэк для россиян на поездки в Беларусь прозвучало на Форуме регионов Беларуси и России.

"Сегодня на полях Форума регионов Беларуси и России мы предложили инициативу по внедрению туристического кешбэка для граждан России на территории Белоруссии. Тем самым мы хотим привлечь их на наши исторические объекты, места памяти, такие как Брестская крепость, Хатынь, Курган Славы", - сообщил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, пишет БелТА.

Он добавил, что недавно в Бресте прошел Белорусско-российский молодежный форум, на нем было заявлено о единых подходах двух стран к сохранению исторической памяти.