Макрон пытался убедить Байдена в незаменимости нефти из России

1 июл. 10:10

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе минувшего саммита Группы семи (G7) пытался убедить главу США Джо Байдена в незаменимости российской нефти, пишет New York Post.

"Эммануэль Макрон попытался мягко вразумить президента [Джо] Байдена, который, похоже, пытается повторить все политические ошибки [президента США Джимми] Картера", - говорится в публикации.

По словам Макрона, Саудовская Аравия, как и другие ведущие производители нефти в Персидском заливе, не смогут увеличить добычу настолько, что это позволит заместить на рынке российскую нефть.