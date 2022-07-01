AZAL полетит из Баку в Тбилиси

1 июл. 10:06

Национальная авиакомпания Азербайджана AZAL с 1 июля начинает выполнение полетов из Баку в Тбилиси. Рейсы будет выполняться по понедельникам, вторникам и пятницам.

По направлению Баку-Тбилиси-Баку ежедневно два раза в день также выполняет полеты лоукостер Buta Airways.

К перевозке на указанных рейсах принимаются пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Стоит добавить, что перед полетом пассажирам необходимо изучить действующие при въезде в Грузию правила.