Лоукостер снова свяжет Кутаиси с Парижем и Таллином

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 1 августа начнет выполнять рейсы из Кутаиси в две европейские столицы - Париж и Таллин.
До пандемии второй базой лоукостера был Кутаисский международный аэропорт, его рейсы в города ЕС пользовались спросом.
После возобновления регулярные рейсы в Таллин будут выполняться два раза в неделю с 1 августа, в Париж - один раз в неделю с 4 августа.
Также перевозчик увеличит частоту полетов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.