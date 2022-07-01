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Крым с Запорожьем и Херсонщиной связали регулярные автобусные рейсы 

Крым с Запорожьем и Херсонщиной связали регулярные автобусные рейсы 

Первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области, информирует  Мининформ Крыма. 
"Впервые за восемь лет открыто регулярное автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями. Первые автобусы из Симферополя в направлении Херсона и Бердянска выехали сегодня рано утром. Услугами перевозчиков воспользовались больше трех десятков человек", - сообщает ведомство. 
Уточняется, что предварительная продажа билетов на автобусы была открыта с обеих сторон еще 29 июня.

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