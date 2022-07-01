Крым с Запорожьем и Херсонщиной связали регулярные автобусные рейсы 

1 июл. 9:50

Первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области, информирует Мининформ Крыма.

"Впервые за восемь лет открыто регулярное автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями. Первые автобусы из Симферополя в направлении Херсона и Бердянска выехали сегодня рано утром. Услугами перевозчиков воспользовались больше трех десятков человек", - сообщает ведомство.

Уточняется, что предварительная продажа билетов на автобусы была открыта с обеих сторон еще 29 июня.