В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером

1 июл. 9:36

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченной к 30-летию дипломатической службы страны, рассказал о развитии сотрудничества Нур-Султана и Москвы.

"Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично", - приводит его слова РИА Новости.

При этом министр отметил, что Китай остается одним из главных партнеров Казахстана в азиатском регионе. "Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции. Ожидаем, что сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Пояс и путь" будет способствовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечению устойчивого роста", - пояснил Тлеуберди.

По словам главы ведомства, Нур-Султан готов к углублению сотрудничества со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества во всех сферах взаимодействия и планирует создать соответствующие предложения в рамках своего председательства в 2023-2024 годах.