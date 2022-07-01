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Проезд к альплагерю "Безенги" восстановлен в КБР

Проезд к альплагерю &quot;Безенги&quot; восстановлен в КБР

Движение на перекрытом селевым потоком участке дороги в горном районе Кабардино-Балкарии восстановлено.

"В настоящее время продолжаются работы уборке выносов грунта и восстановлению обочин", - указано в сообщении правительства республики.

Ранее из-за селя заблокированным оказалась трасса, ведущая к высокогорному селу и альпинистскому лагерю "Безенги". "Дорожники восстановили проезд транспортных средств на участке дороги Бабугент-Безенги, заблокированном из-за схода селевого потока", - приводит данные ТАСС.

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