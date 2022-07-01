Проезд к альплагерю "Безенги" восстановлен в КБР

1 июл. 9:31

Движение на перекрытом селевым потоком участке дороги в горном районе Кабардино-Балкарии восстановлено.

"В настоящее время продолжаются работы уборке выносов грунта и восстановлению обочин", - указано в сообщении правительства республики.

Ранее из-за селя заблокированным оказалась трасса, ведущая к высокогорному селу и альпинистскому лагерю "Безенги". "Дорожники восстановили проезд транспортных средств на участке дороги Бабугент-Безенги, заблокированном из-за схода селевого потока", - приводит данные ТАСС.