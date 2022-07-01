Россия победила коронавирус, все введенные из-за пандемии ограничения сняты

1 июл. 9:20

Роспотребнадзор снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в связи с устойчивым снижением интенсивности эпидемии.

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер",- сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в последние четыре месяца в стране фиксируется устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. С середины февраля недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза, сейчас он находится на минимальных значениях с начала пандемии. В легкой форме протекают 93% всех выявляемых сегодня случаев заболевания.

В Роспотребнадзоре добавили, что вспышка заболеваемости из-за "омикрона" летом маловероятна.

Ограничения могут быть возвращены в случае ухудшения эпидобстановки, подчеркнули в ведомстве.

Сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших, а также мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Напомнил, первый случай коронавируса в России был подтвержден 1 марта 2020 года, на 1 июля 2022 года в стране зафиксировано 18 430 239 случаев заболевания, умерли от коронавируса 381 112 человек.

Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия пока не закончилась.