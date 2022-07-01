"Газпром" вдвое снизил поставки газа в Словакию

1 июл. 9:19

"Газпром" в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию, проинформировал генеральный директор государственной компании "Словацкая газовая промышленность" (СГП), являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак.

"Сокращение поставок газа [из РФ] все еще происходит. Снижение [поставок от договорного объема] на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они [поставки] снизились на 30%, а вскоре - на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объема", - сказал он в интервью братиславской газете Pravda.

Прокыпчак прокомментировал, что "Газпром" объясняет сложившуюся ситуацию техническими проблемами на агрегатах газопровода "Северный поток - 1" и сложностями с транзитом газа через Украину.