В краснодарских дворах снова начнут показывать кино, сообщил глава краевого центра Андре Алексеенко.
"Уверен, что краснодарцы соскучились по этому формату отдыха. Теперь с друзьями и семьей можно сходить на бесплатный киносеанс под открытым небом, который пройдет в собственном дворе", - сказал он.
Алексеенко добавил, что первый сеанс передвижной летний кинотеатр проведет в микрорайоне Дубинка.
Кино на открытом воздухе покажут в Краснодаре
В краснодарских дворах снова начнут показывать кино, сообщил глава краевого центра Андре Алексеенко.
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