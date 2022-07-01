Кино на открытом воздухе покажут в Краснодаре 

1 июл. 8:55

В краснодарских дворах снова начнут показывать кино, сообщил глава краевого центра Андре Алексеенко.

"Уверен, что краснодарцы соскучились по этому формату отдыха. Теперь с друзьями и семьей можно сходить на бесплатный киносеанс под открытым небом, который пройдет в собственном дворе", - сказал он.

Алексеенко добавил, что первый сеанс передвижной летний кинотеатр проведет в микрорайоне Дубинка.