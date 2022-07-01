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Кино на открытом воздухе покажут в Краснодаре 

Кино на открытом воздухе покажут в Краснодаре 

В краснодарских дворах снова начнут показывать кино, сообщил глава краевого центра Андре Алексеенко. 
"Уверен, что краснодарцы соскучились по этому формату отдыха. Теперь с друзьями и семьей можно сходить на бесплатный киносеанс под открытым небом, который пройдет в собственном дворе", - сказал он. 
Алексеенко добавил, что первый сеанс передвижной летний кинотеатр проведет в микрорайоне Дубинка. 

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