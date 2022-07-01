Симферополь частично останется без света

1 июл. 8:43

В Симферополе 1 июля частично отключат свет на 13 улицах и в одном микрорайоне. Электричества не будет с 8.00 до 17.00.

Уточняется, что света не будет по следующим адресам: микрорайон Давидовка: ТСН "Дачник"; СОТ "Юбилейный"; СОТ "Продмаш". "Улицы Бетховена, 2/3, 1; Блюхера, 1/67-13/1 ; Киевская, 38, 44, 67/2, 67б-69 ; Скрипниченко, 3-3а ; Стахановцев, 8-12 , 21-25 ; Грибоедова, 30; Чайковского, 1-18; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Умер-Ипчи, 1-25 ; Койдешлер, 3, 9; А. Моллаева, 34-76 , 29-47", - сообщают коммунальщики.