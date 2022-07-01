Экономика Грузии стремительно растет

1 июл. 8:22

Восстановление экономики Грузии продолжается: реальный рост ВВП Грузии в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%.

"После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий", - приводит сообщение статистического ведомства Sputnik Грузия, уточняя, что согласно предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.