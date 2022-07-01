Президент Франции приветствовал позицию Анкары по членству Швеции и Финляндии НАТО

1 июл. 7:51

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что приветствует решение Турции присоединиться к консенсусу членов НАТО по вопросу вступления в блок Финляндии и Швеции.

"Я рад, что Турция, наконец, присоединилась к консенсусу, чтобы обеспечить уважение суверенного выбора Швеции и Финляндии", - заявил он на брифинге по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

Далее Макрон обратил внимание на то, что несколько недель назад провел разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу заявок Стокгольма и Хельсинки на членство в НАТО.