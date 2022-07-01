Си Цзиньпин рассказал, что ждет Гонконг

1 июл. 7:36

Принцип "одна страна, две системы" за последние 25 лет добился общепризнанных успехов в Гонконге, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнув, что менять установившийся порядок незачем.

"Возвращение Гонконга на Родину открыло новую эру в его истории. За последние 25 лет при полной поддержке Родины и совместными усилиями правительства специального административного района Гонконг и всех кругов общества практическая реализация принципа "одна страна, две системы" достигла общепризнанного успеха в Гонконге", - сказал он в ходе торжественного мероприятия по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Далее Си Цзиньпин обратил внимание на то, что главная цель принципа "одна страна, две системы" заключается в защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также в поддержании долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао, "все, что делает центральное правительство, делается на благо страны, на благо Гонконга и Макао и на благо соотечественников в Гонконге и Макао", передает РИА Новости.