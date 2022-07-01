К Японии приближается тайфун "Аэрэ"

1 июл. 7:05

Тайфун "Аэрэ", который образовался в Тихом океане, приближается к юго-западным районам Японии, информирует метеорологическое управление страны.

Уточняется, что в настоящее время он находится в Филиппинском море, скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 18 м/с с порывами до 25 м/с.

"3 июля тайфун достигнет южного японского острова Окинава. После этого он может продолжить движение в северо-западном направлении и пройти через юго-западный остров Кюсю и другие регионы Японии", - приводит данные метеорологов ТАСС.

Тайфун принесет с собой ливневые дожди, порывистый ветер, а также образование штормовых волн в указанных районах страны.