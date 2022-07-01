Бывшие "мечтатели": президент Грузии помилует Саакашвили

1 июл. 6:45

Президента Грузии Саломе Зурабишвили заставят помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили и основателя телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, заявили покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе.

"Как свое время нас заставили и освободили Угулава, Окруашвили, Мелиа и Руруа, точно так же попытаются освободить Саакашвили и Гварамия", - сказали они.

По словам бывших парламентариев, цель освобождения Саакашвили и Гварамияя та же - дать новый заряд революционному сценарию и государственному перевороту, за которым должна последовать вторая "знаменитая" война Саакашвили", передает Sputnik Грузия.