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Психологи МЧС РФ рассказали, как победить стресс

Психологи МЧС РФ рассказали, как победить стресс

Управление своими внутренними ресурсами, прежде всего психологическими и физическими, поможет справиться с любым стрессом. Об этом рассказали психологи МЧС РФ.

К ключевым ресурсам человека, как отмечает ведомство, относятся  психологические, физические, а также нравственные.

"Физические ресурсы – все то, что улучшает наше самочувствие: качественный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, внимание к состоянию здоровья, навыки саморегуляции", - приводит РИА Новости цитату из разработанных психологами МЧС советов "Как справиться со стрессом".

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