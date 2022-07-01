Психологи МЧС РФ рассказали, как победить стресс

1 июл. 6:17

Управление своими внутренними ресурсами, прежде всего психологическими и физическими, поможет справиться с любым стрессом. Об этом рассказали психологи МЧС РФ.

К ключевым ресурсам человека, как отмечает ведомство, относятся психологические, физические, а также нравственные.

"Физические ресурсы – все то, что улучшает наше самочувствие: качественный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, внимание к состоянию здоровья, навыки саморегуляции", - приводит РИА Новости цитату из разработанных психологами МЧС советов "Как справиться со стрессом".