Программу гепатита С в Грузии выполнят к 2025 году

30 июн. 23:55

Уникальную программу искоренения гепатита С в Грузии предполагается выполнить к 2025 году, сказано в пресс-релизе инфекционной больницы Тбилиси.

По последним данным, которые представил на Международном конгрессе печени в Лондоне 22-26 июня профессор Акакий Абутидзе, в Грузии благодаря этой программе от гепатита С удалось излечить около 80 тыс человек.

На конгрессе еще раз было подчеркнуто, что страна - мировой лидер на пути искоренения гепатита С, передает "Sputnik Грузия".

Осуществление программы элиминации заболевания началось в 2015 году, когда выяснилось, что почти 8% жителей Грузии - носители гепатита С. За последние шесть лет распространение гепатита С в стране сократилось на 67%: в 2015 году показатель составлял 5,4%, в 2021 году - 1,8%.

С 2015 года до сегодняшнего дня в Грузии скрининг на гепатит С прошли свыше 2,3 млн взрослых граждан страны. У 96 тыс подтвердилась хроническая инфекция, порядка 80 тыс прошли лечение, вылечились в итоге 98% пациентов.

Напомним, Грузия - единственная страна мира, жители которой получают полностью бесплатное лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения.