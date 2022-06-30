Иран готов помочь в транспортировке зерна из портов в Черном море

30 июн. 23:46

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и Украины Хосейна Амира Абдоллахияна и Дмитрия Кулебы.

В ходе беседы иранский министр отметил, что Исламская Республика готова участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море. "Мы готовы участвовать в рамках соглашения, которое будет создано для реализации зерновых перевозок через коридор в Черном море", - цитирует его агентство IRNA.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также пригласил своего украинского коллегу приехать с визитом в Тегеран.