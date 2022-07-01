Сингапурский мегапорт устранит хаос с поставками 

В то время как глобальные экономики сталкиваются с беспрецедентными сложностями в связи с перегруженностью цепочек поставок, в одном из самых загруженных портов в мире осуществляется план по модернизации с целью решения проблем.

Как отмечает Business Times, Сингапур хочет реализовать проект стоимостью $14 млрд по строительству самого крупного в мире автоматизированного порта к 2040 году. В рамках проекта пространство нынешнего порта будет увеличено в два раза, он будет оснащен дронами и беспилотными транспортными средствами. Город-государство начал строительство двух новых причалов еще в прошлом году, и уже стартовала новая фаза работ.

Портам крайне необходимо увеличить пропускную способность и скорость работы, поскольку пандемия изменила структуру мировых цепочек поставок. Система ”точно в срок” больше не действует, поскольку экспортеры сталкиваются с проблемами в отправке грузов клиентам в США и Европе. В этом году ситуация усугубилась в связи с локдаунами в Китае и кризисом на Украине.

Порты - наиболее уязвимое место в мировой торговле, оцениваемой в $22 трлн, и давно назревшая трансформация требует решения множества проблем. Терминалы ограничены из-за устаревающего оборудования и нехватки пространства, их неэффективность усугубляется накоплением контейнеров на складах, а также дефицитом рабочей силы и автотранспорта.

Расположенный в Малаккском проливе Сингапур - пит-стоп на контейнерном маршруте, соединяющем азиатские фабрики с потребителями в Европе. Порт, обработавший большую часть контейнерных грузов в мире в 2020 году, пережил пандемию лучше, чем все остальные. ”Сингапур - крупнейший в мире перевалочный узел. И первое место он будет удерживать еще много лет”, - считает Чхве На Ён Хван, руководитель группы анализа международной логистики в аналитическом центре Корейского морского института. - Сингапур позиционирует себя в качестве образца для других портов”.

Пространство и инвестиции

Пространство - серьезный ограничивающий фактор для портов, ежедневно обрабатывающих десятки тысяч контейнеров, особенно, когда графики отгрузок нарушены. Необходимость в расширении пространства стала очевидна во время пандемии: доки оказались перегружены контейнерами, а в некоторых портах в ожидании транспорта коробки размещали вдоль дорог.

Сингапур, густонаселенный остров чуть меньше Нью-Йорка, едва ли может позволить себе дополнительное пространство. Однако город-государство, столкнувшись с возросшей конкуренцией со стороны таких соперников, как, например, Шанхай, еще в 2013 году начал выделять средства на предоставление земли под строительство нового порта Туас на западном побережье страны. Планируется, что пропускная способность порта составит 65 млн двадцатифутовых эквивалентов (TEU) к 2040 году.

Проект, инициированный задолго до начала проблем с цепочками поставок, оказался пророческим. Расширение обеспечило необходимое пространство для эффективного выполнения операцией и помогло городу справиться с пандемией, говорит Лей Хун Куах, исполнительный директор Морского и портового управления Сингапура.

В развитие порта были вложены крупные инвестиции, в то время как правительства и компании по всему миру воздерживались от подобных трат. Компания Drewry, занимающаяся аналитикой морских перевозок, прогнозирует ежегодное увеличение пропускной способности портов до 30 млн TEU в 2021-2026 годах, что на 25% меньше по сравнению с 40 млн TEU, добавляемыми ежегодно в 2010-2020 годах. ”Туас появился в тот момент, когда индустрия переживает нехватку портовых мощностей, - считает Джереми Никсон, управляющий компанией Network Express. - Сингапур сможет обеспечивать свою деятельность и дальнейший рост в 2022-2023 годах за счет нового порта”.

Инфраструктура

Как только Туас будет достроен, Сингапур закроет старый порт и все операции перенесет в новый. Три городских терминала - Танджонг Пагар, Кеппель и Брани будут закрыты к 2027 году. Пасир-Панджанг будет объединен с новым портом к 2040 году. Таким образом, будет увеличена эффективность операций, за счет чего ускорится обработка контейнеров, количество которых в прошлом году достигло 37,5 млн. Кроме того, грузовикам не придется пересекать центр города, чтобы доставить груз с одного терминала на другой.

Сокращения количества грузовиков, ожидающих своей очереди в терминалах, критически важная задача для портов. Это основная причина задержек отгрузки во время локдаунов в связи с пандемией в Шанхае и оформления товаров в калифорнийских портах. Актуальность рисков, связанных с грузоперевозками, стала еще более очевидной во время забастовки водителей грузовиков в Южной Корее, спровоцировавшей хаос в цепочке поставок. Деятельность сингапурского порта не была безоблачной во время пандемии. ”Были проблемы и задержки, перегрузки, но не таких кризисных масштабов, как на других перевалочных узлах”, - говорит Дэниэл Ричардс, заместитель директора Maritime Strategies International.

Технологии

Инвестиции в порты подразумевают не только строительство дорог и закупку дополнительного транспорта. Они также необходимы для улучшения способности порта отслеживать и координировать происходящее в море и для обеспечения оборудования, необходимого для переноса контейнеров на сушу. Сингапур планирует использовать автоматизированные управляемые средства для транспортировки грузов между складами и причалами, где ожидают суда. Оператор будет полагаться на сенсоры и беспроводные коммуникации для управления колоннами беспилотных транспортных средств, перемещающихся по порту. Дроны будут задействованы в перевалке грузов с берега на суда, а также в качестве одного из инструментов сотрудников служб безопасности.

Обновленные технологии позволят не задействовать рабочую силу, дефицит которой наблюдается по всему миру. Сингапурский порт намерен пойти еще дальше и интегрировать информационные системы для слежения за грузами и оповещения о всплеске спроса всем участникам цепочки поставок. В Сингапуре, как и в некоторых других портах, наблюдается тенденция по отказу от излишней документации. Это одна из семи юрисдикций в мире, принимающих электронные счета на фрахт - основной документ в цепочке поставок, который должен быть предоставлен капитаном прежде, чем товар может быть выгружен с судна. Это серьезный шаг вперед по сравнению со старой практикой передачи бумажных документов для подтверждения груза. Процедура спровоцировала одну из самых серьезных проблем во время локдауна в Шанхае, поскольку персонала, доставляющего документы в портах, стало меньше, соответственно, операционная активность снизилась.

Комплексное обслуживание

Стратегия Сингапура заключается в том, чтобы выделиться на фоне конкурентов в период, когда задержки по всему миру вынуждают суда менять порты захода на своих маршрутах, объясняет Лей Хун Куах из Морского и портового управления Сингапура. Цель порта стать более эффективным для судов местом, где они могли бы удовлетворять все свои нужды, в том числе в банковских услугах, заправке, отгрузке и хранении грузов до прибытия следующего судна.

Как перевалочному пункту Сингапуру удалось избежать некоторых проблем, присущих главным портам назначения, в частности, в Китае, Великобритании и Калифорнии. Основная проблема заключается в необходимости доставить импортированный груз с судов по всей стране, а экспортные товары - в порты. Влияние правительства в отношении профсоюзов и использования труда рабочих-мигрантов также обеспечивает более слаженную работу. Бастовать, например, сингапурским портовым рабочим гораздо сложнее, чем в других городах, что снижает риски ответной реакции со стороны профсоюзов, осложняющих процессы автоматизации. Сингапур - пример для остальных портов. ”Очевидно, что каждая страна стратегически обязана проанализировать свои цепочки поставок и обеспечить бесперебойные контейнерные перевозки, поскольку в противном случае может пострадать экономика”, - уверен Никсон из Network Express.