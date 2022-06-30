В Турции автобус с россиянами врезался в бетономешалку

30 июн. 23:31

ДТП с участие автобуса с российскими туристами произошло в четверг вечером в Мугле, сообщает портал haberler.com.

Автобус, следовавший из Фетхие столкнулся с бетономешалкой около озера Кейджегиз, в результате чего перевернулся. В автобусе находились 29 туристов, несколько человек пострадали.

"Автобус врезался в бетономешалку. Погибших нет, у некоторых туристов есть травмы", - пишет турецкий портал.

О ДТП в экстренные службы сообщили очевидцы.

"Жители города, а также прибывшие на место спасатели помогли туристам выбраться из перевернутого автобуса. В аварии никто не погиб и серьезно не пострадал, но некоторые туристы получили небольшие повреждения", - добавляет агентство Dogan.