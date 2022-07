США наказывают узбекскую компанию за нарушение антироссийских санкций

Наказав узбекскую компанию, американский Госдепартамент предупредил: ”В случае ведения бизнеса с попавшими под действие санкций юридическими и физическими лицами, существует риск подвергнуться ограничениям”.

Как пишет The Diplomat, зарегистрированная в Ташкенте компания "Промкомплектлогистик” нарушила американские санкции в отношении России и российских компаний, став первым в Центральной Азии предприятием, на которое были наложены ограничения из-за российской спецоперации на Украине. Компания была создана в 2018 году и принадлежит Олегу Грабилину. Как сообщает узбекский информационный сайт Daryo.uz, Грабилин владеет несколькими компаниями в России, а также еще одним транспортным предприятием в Ташкенте.

По данным Госдепартамента США, ”Промкомплектлогистик” помогает российской компании ”Радиоавтоматика” обходить санкции. ”Радиоавтоматика” специализируется на ”закупках зарубежных комплектующих” для российской оборонной промышленности, а под санкции попала в марте 2022 года. ”Промкомплектлогистик”, предположительно, поставляет ”Радиоавтоматике” электронные компоненты, в том числе микросхемы.

”Меры, предпринятые в отношении компании ”Промкомплектлогистик” должны служить предупреждением коммерчески заинтересованным сторонам по всему миру: если вы ведете бизнес с попавшими под санкции юридическими и физическими лицами, вы также рискуете попасть под санкции”, - говорится в информационном бюллетене Госдепартамента, опубликованном 28 июня. Компания также была внесена в ”Список предприятий” министерства торговли США, как компания, которой ”строго ограничен доступ к американским технологиям и товарам”. В список также включены предприятия из Китая, Литвы, России, Великобритании и Вьетнама.

Седи юридических лиц, недавно занесенных в список, все, кроме ”Промкомплектлогистик” имеют отношение к Китаю. В приложении к документу под названием ”Включение юридических лиц, пересмотр и изменение” говорится: ”На основании § 744.11(b) было принято решение включить в ”Список предприятий” следующие шесть компаний из Китая, Литвы, России, Великобритании, Узбекистана и Вьетнама: Connec Electronic Ltd. (Китай и Великобритания); King Pai Technology Co., Ltd. (Китай, Россия, Вьетнам); Sinno Electronics Co., Ltd. (Китай и Литва); Winninc Electronic (Китай); World Jetta (H.K.) Logistics Limited (Китай) и ”Промкомплектлогистик” (Узбекистан) - за предоставление ими поддержки российской военной и оборонной промышленности”.

Неизвестно, как именно санкции повлияют на ”Промкомплектлогистик”. Во многом последствия будут зависеть от того, есть ли у предприятия финансовые и торговые связи с США. Узбекская компания отмечена Госдепартаментом в категории ”Риски ведения бизнеса с попавшими под действие санкций юридическими и физическими лицами Российской Федерации”. Это не только предупреждение для Центральной Азии, но и сигнал, способный вызывать резонанс в регионе, где большая часть бизнеса ведется с Россией.