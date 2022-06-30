Посол: Россия может разорвать дипотношения с Болгарией

30 июн. 23:06

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова считает, что есть вероятность разрыва дипломатических отношений двух стран из-за массовой высылки российских дипломатов.

Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 дипломатов РФ, которые, якобы, работали на спецслужбы, а дипломатическую деятельность использовали как прикрытие. Российский МИД пообещал дать "соответствующий ответ".

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах Москвы в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) посол сообщила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Митрофанова рассказала, что находится в контакте с Москвой, которая "примет очень решительные меры". "Даже могут быть разорваны дипломатические отношения", - добавила российский посол.