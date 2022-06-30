МИД России и Азербайджана провели политические консультации

30 июн. 22:57

В четверг, 29 июня, министерства иностранных дел России и Азербайджана провели в Баку консультации по вопросам региональной и европейской безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель главы МИД Александр Грушко, а азербайджанскую – замминистра Араз Азимов.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения двух стран с Евросоюзом и НАТО, положение в ОБСЕ и в Совете Европы. Также обсуждался широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня.

Помимо этого, российская и азербайджанские делегации поговорили о реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., связанных с поддержанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием транспортных коммуникаций и налаживанием экономических связей.

Стороны подтвердили настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике.