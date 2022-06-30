Охранный статус получили грязевые вулканы Темрюкского района

30 июн. 22:48

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал документ о создании на площади свыше 1,5 тыс га природного парка "Вулканы Тамани" в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации края.

"В Краснодарском крае планомерно продолжается работа по сохранению уникальных природных комплексов. Грязевые вулканы Темрюкского района - сложные геологические явления, которые являются интересным объектом туризма и источником лечебной грязи", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Сергея Болдина.

Создание природоохранной зоны поспособствует сохранению мест обитания редких, охраняемых видов растений, животных и птиц, например, журавля-красавки, дрофы.

Сейчас на территории Кубани особо охраняемые природные территории регионального значения занимают общую площадь более 500 тыс гектаров.