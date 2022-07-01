Соглашение по НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией усилило позицию Анкары

Члены НАТО приветствовали отмену Турцией вето на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический союз. Таким образом, Стокгольм и Хельсинки стали на шаг ближе к полному членству в альянсе.

Как отмечает CNBC, Финляндия и Швеция приняли историческое решение отказаться от своего внеблокового статуса, однако для вступления в НАТО новым странам необходимо одобрение всех членов альянса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был непреклонен в своих претензиях к Швеции и Финляндии, которые касались их отношений с группировкам, которые в Анкаре считают террористическими.

Как заявил стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management Тимоти Эш, Эрдоган принял правильное решение, обеспечив себе политический капитал накануне выборов. Он вел переговоры с позиции силы, не уступая до последней минуты, получив гарантии по вопросам безопасности и, вероятно, обеспечив поставки военного оборудования из США. Эрдоган говорил с Баденом по телефону и встретится с ним в Мадриде. Он постепенно налаживает отношения с Западом”.

Турция получила, что хотела

Четырехчасовые переговоры и недели обсуждений привели к трехстороннему соглашению между Турцией, Швецией и Финляндией. В рамках соглашения Стокгольм и Хельсинки снимают оружейное эмбарго, ужесточают свое законодательство в отношении курдских боевиков-активистов и выполняют требования Турции по экстрадиции подозреваемых в терактах курдов.

В Турции проживает 14 млн курдов. Одна из крупнейших этнических групп в мире без собственного государства насчитывает 30 млн представителей, обосновавшихся в Турции, Ираке, Иране и Сирии. Курдские диаспоры проживают по всему миру. Одна из главных курдских сепаратистских групп, Рабочая партия Курдистана (РПК) буквально ведет войну на территории Турции с 1980-х годов, прибегая к тактике насилия, спровоцировавшей жесткой ответ.

Турция, Швеция и Финляндия признают РПК террористической организацией. Однако Эрдоган обвиняет Стокгольм и Хельсинки в предоставлении убежища и поддержке боевиков РПК, что они, в свою очередь, отрицают. Швеция поддерживает и посылает гуманитарную помощь сирийским курдским группам, которые турецкое правительство не приравнивает к террористическим организациям.

Для Эрдогана гарантии более тесного сотрудничества и проявление должного уважения были приоритетом. Турция ”получила, что хотела” от сделки с Финляндией и Швецией, заключенной во вторник вечером, заявила администрация президента. То есть обеспечено ”полноценное сотрудничество с Турцией в противодействии РПК и ее филиалам”, в том числе и сирийскому ответвлению YPG, которое западные страны, в том числе и США, поддерживали во время борьбы против ИГИЛ (запрещена в РФ).

Стокгольм и Хельсинки также обязались ”не вводить ограничения в сфере оборонной индустрии” в отношении Турции и ”предпринять конкретные шаги по экстрадиции преступников-террористов”, говорится в заявлении администрации.

Сделка по F-16 в разработке?

Эрдоган также встретился с американским президентом Джо Байденом во время саммита НАТО в Мадриде. Многие аналитики считают, что встреча - еще один бонус по итогам сделки. Ожидалось, что Турция окажет давление на США по вопросу продажи истребителей F-16, хотя администрация Байдена и заявляет, что этот вопрос не касается соглашения НАТО.

Неизвестно, что будет дальше со сделкой по F-16, но эксперты уверены, что она будет осуществлена в качестве подтверждения единства после того, как Эрдоган согласился принять в альянс двух новых членов. В 2017 году США исключили Турцию из программы F-35, поскольку страна приобрела российскую систему ПРО С-400.

”Сделка по F-16 однозначно должна быть заключена. Будем надеяться, Конгресс не станет вставлять палки в колеса”, - говорит Эш. В большинстве случаев Конгресс принимает решение по поводу оружейного экспорта США. Эрдоган определенно захочет увидеть действия, вместо слов, чтобы удостовериться в верности своего решения.

”Спустя некоторое время мы поймем, что именно из обещанного будет осуществлено, - сказал Хаккы Акил, бывший посол Турции на Ближнем Востоке и в Европе. - Швеция, например, может столкнуться с рядом внутриполитических осложнений из-за давления со стороны влиятельных курдских групп в стране. Соглашение - успех для президента Эрдогана, однако внутренний политический эффект может оказаться ограниченным из-за экономической ситуации в государстве”.

Президентские выборы в Турции состоятся в июне 2023 года, и многое может случиться до того времени. Однако добившись уступок со стороны Запада и доказав свое умение оказывать давление при необходимости, Эрдогану есть что продемонстрировать своему народу. Тем не менее экономический кризис, обрушившийся на страну, население которой составляет 84 млн человек, и обесценивший ее экономику вполовину, может сыграть более значительную роль.

”Эрдоган в очередной раз продемонстрировал свой прагматизм, избежал кризиса, наработал определенный политический капитал, который он надеется использовать во время выборов, - пишет Эш. - Однако результаты выборов по-прежнему под вопросом”.