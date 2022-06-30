Россия до конца года запрещает экспорт риса

30 июн. 22:26

Россия с 1 июля по 31 декабря запрещает экспорт риса и кормовых аминокислот. Ограничения не коснутся стран ЕАЭС.

"С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России", - информирует ведомство.

В Минсельхозе отметили, что решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и поддержку отраслей животноводства и переработки.

Под запрет попал экспорт важных кормовых аминокислот, необходимых для полноценного рациона сельскохозяйственных животных - L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. "Решение позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на вывоз в страны ЕАЭС и в рамках международных межправительственных соглашений. Экспорт аминокислот может продолжаться в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.