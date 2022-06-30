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Швеция пообещала Турции выслать более 70 террористов

Швеция пообещала Турции выслать более 70 террористов

Швеция экстрадирует 73 члена Рабочей партии Курдистана (РК) в Турцию. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в Мадриде.

"Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде состоялся 28-30 июня. На нем лидеры стран-членов организации утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса до 2030 года, в которой назвали Россию прямой угрозой безопасности. Кроме того, участники встречи официально пригласили Швецию и Финляндию в свои ряды и приняли решение о расширении военного присутствия на восточном фланге.

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