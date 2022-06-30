Деликатесные грибы нашли в Кахети

30 июн. 21:46

Руководитель охраняемых территорий Лагодехского района (Кахети) Георгий Суламанидзе обнаружил редкий вид грибов - летний черный трюфель, об этом сообщают грузинские СМИ.

Самый известный и дорогой - зимний черный трюфель, существует и белый трюфель. Цена за килограмм гриба варьируется от 2 до 5 тыс евро. По большей части они растут в Италии и Франции.

"Было предположение, что этот вид грибов должен был быть и в Грузии, и действительно его несколько раз находили, только это был зимний, а белого еще никто не находил. Вчера мы в Лагодехи нашли летний черный трюфель", - цитирует Суламанидзе радио "Голос Кахети".

Он подчеркнул важность находки, пояснив, что обычно найти трюфели очень сложно: зимние в основном растут под землей, летние лишь слегка поднимаются над землей.