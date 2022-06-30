Старейший хирург России умер в Краснодарском крае

Старейший хирург России, военный врач, ветеран войны Федор Коваль умер в возрасте 99 лет, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Ушел из жизни старейший хирург России, военный врач Коваль Федор Данилович. До своего 100-летия ветеран Великой Отечественной войны не дожил всего несколько месяцев. <...> Имя Федора Даниловича навсегда сохранится в нашей памяти, в сердцах всех, кто знал и любил его", - написал он в своем Telegram-канале.
Кондратьев выразил соболезнования родным и близким ветерана.
Коваль жил и работал в Славянске-на-Кубани, четверть века он руководил отделением хирургии, на счету хирурга около 35 тыс операций. Прием пациентов в городской больнице Коваль продолжал в возрасте 97 лет.