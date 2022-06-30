В аэропорт "Минеральные Воды" могут пустить электрички

30 июн. 21:19

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) может запустить электрички от аэропорта в Минеральных Водах до Кисловодска

Об этом стало известно по итогам рабочей встречи начальника СКЖД Сергея Задорина и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

"Темой для обсуждения стала организация пригородного сообщения на участке Международный аэропорт Минеральные Воды - станция Минеральные Воды - Кисловодск. Для оценки целесообразности организации перевозок на данном направлении предполагается разработать технико-экономическое обоснование проекта с расчетом финансовой и социально-экономической эффективности для всех заинтересованных сторон", - сообщает пресс-служба железной дороги.

Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2026 года. В этом году на модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Ставропольском крае будет направлено свыше 500 млн рублей, планируется в рамках обеспечения транспортной безопасности оборудовать железнодорожные вокзалы в Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске и Георгиевске.

Самым популярным курортным направлением является участок Минеральные Воды - Кисловодск.