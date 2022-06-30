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Правительство России может получить особые права для обеспечения проведения военных спецопераций

Правительство России может получить особые права для обеспечения проведения военных спецопераций

Законопроект об обеспечении операций ВС РФ за рубежом подготовило правительство России.

В проекте прописаны специальные полномочия кабмина на этот период. Речь идет о расконсервировании мобилизационных мощностей, разбронировании материальных ценностей государственного резерва, установлении на отдельных производствах условий труда "за пределами установленной продолжительности рабочего времени", запрете компаниям отказываться от заключения госконтрактов.

Согласно пояснительной записке, речь идет в том числе о "специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины".

В правительстве объяснили, что "возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами", поэтому есть необходимость принимать "специальные меры в сфере экономики".

Законопроект внесен в Госдуму, если он будет принят, закон "Об обороне" пополнится статьей "Обеспечение проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ".

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