В школах Ставропольского края появится около 3 тыс новых мест

30 июн. 20:54

В 2023 году в школах в Ставропольском крае будут созданы порядка 3 тыс мест. Об этом сообщил министр образования края Евгений Козюра.

По его словам, дополнительные места появятся благодаря вводу трех школ - селе Прасковее, Михайловске и Ставрополе.

"Школа в селе Прасковея Буденновского округа на 696 мест, школа в Михайловске на улице Прекрасной на 1 002 места и школа на улице Федеральной в Ставрополе на 990 мест", - поведал глава Минобразования.

Козюра отметил, что строительство школ уже ведется.

Помимо этого, министр рассказал, что до конца 2024 года планируется построить еще четыре школы.

"Это школы в городе Ставрополе на 1,5 тыс мест, в городе Пятигорск на 1,5 тыс мест, в городе Михайловске на 900 мест и казачий кадетский корпус в городе Ессентуки на 500 мест", - цитирует его "Интерфакс".