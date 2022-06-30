Российское мороженое пошло на экспортный рекорд

30 июн. 20:33

По итогам 2021 года Россия экспортировала рекордные 33 тыс т мороженого на $86 млн, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

В прошлом году доля экспортированного мороженого в объеме производства составила 6,2%, в стоимостном выражении по сравнению с 2017 годом экспорт вырос на 75%, рассказал Краснов на вебинаре по рынку мороженого в четверг в Москве.

Главными российскими экспортерами стали компании Unilever, "Вологодское мороженое" и Белгородский хладокомбинат. Мороженое в 2021 году главным образом экспортировалось в страны постсоветского пространства, США, Монголию и Китай.

К перспективным экспортным рынкам также относятся ОАЭ. "На мороженое приходится около 20% потребления молочной продукции в ОАЭ. В 2020 году ОАЭ импортировали 10 тыс т мороженого на $36 млн, это на 12% больше в натуральном выражении и на 8% – в стоимостном, чем в 2019 году", - отметил он.