Путин расскажет, что происходит в мире

30 июн. 20:38

Одно из следующих публичных выступлений президента России Владимира Путина будет посвящено анализу развития ситуации в мире.

Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.

"Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире - ред.) одно из своих следующих выступлений", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 100-летие управления нелегальной разведки СВР России отмечалось 28 июня.