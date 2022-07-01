Власти Казахстана решили сократить поголовье сайгаков 

1 июл. 1:35

С октября в стране начнется "промысловое изъятие" уральской популяции сайгаков, сообщил в кулуарах мажилиса (парламента Казахстана) министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

"Биообоснование закончено, ученые говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тыс голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть это 80 тыс голов", - поведал министр, передает Sputnik Казахстан.

Сайгаки, размножившиеся в Казахстане в геометрической прогрессии, начали конфликтовать с сельскохозяйственными животными, топтать пастбища и посевные территории.

Част животных - 500 голов - планируют изъять для проведения научных исследований, а отстрел лишних 10% сайгаков планируют разрешить с 1 октября. Сейчас в Казахстане насчитывается порядка 1,3 млн сайгаков.