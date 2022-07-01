Кубанские предприятия покажут свой потенциал на выставке "Иннопром-2022" 

1 июл. 0:23

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет международная выставка "Иннопром-2022", в работе которой примут участие более 20 предприятий Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кубанским производителям есть чем заинтересовать коллег: на выставке будет представлена продукция Южного завода тяжелого станкостроения, Абинского ЭлектроМеталлургического завода, "ПищТеха", краснодарского завода "Нефтемаш", "Сатурна", "Новой Сервисной Компании", ООО "НИЦ "Технологии", "ЮгЭнергоПрома". Завод стальных конструкций из Армавира представит макет вагона и вагона-платформы, а компания ООО "РУС.ПАК" из Крымска - автомат-наполнитель для хлебопекарных производств. Краснодарский "Тегас Электрик" привезет светильники различного назначения, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Выставка "Иннопром-2022" пройдет с 4 по 7 июля. Возглавит делегацию кубанских предприятий вице-губернатор Александр Руппель.