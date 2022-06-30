Байден рассказал, сколько еще США и НАТО будут поддерживать Украину

30 июн. 19:59

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, что США и НАТО будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.



"Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.



Напомним, саммит НАТО в Мадриде состоялся 28-30 июня. На нем лидеры стран-членов организации утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса до 2030 года, в которой назвали Россию прямой угрозой безопасности. Кроме того, участники встречи официально пригласили Швецию и Финляндию в свои ряды и приняли решение о расширении военного присутствия на восточном фланге.