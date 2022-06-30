В Ставропольском крае пройдет форум иностранных студентов Юга России

30 июн. 19:52

В конце 2022 года в Ставропольском крае состоится форум иностранных студентов Юга России, организованный Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ) совместно с Россотрудничеством. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Одним из ярких совместных проектов, которые будут реализованы в рамках подписанного соглашения, станет Форум иностранных студентов Юга России, который планируется провести в Ставрополе уже в конце года на базе СКФУ", - сказано в заявлении.

В программу форума войдут образовательная программа, семинары, встречи с представителями органов власти, творческие конкурсы и экскурсии. Помимо этого, иностранные студенты смогут принять участие в Школе молодого лидера.

Подписанное соглашение также предусматривает продвижение русского языка в мире и экспорт российского образования, передает ТАСС.