Лавров: железный занавес уже опускается

30 июн. 20:07

Между Россией и Западом уже опускается железный занавес, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг.

"Что касается железного занавеса - я согласен с Владимиром Владимировичем, он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

С данным заявлением согласился глава МИД Беларуси, по его словам, фундамент железного занавеса "фактически уже воздвигнут". Он указал на то, что речь идет о сворачивании политических контактов, об ограничениях в торговле, логистике, передвижении граждан. Для Беларуси этот занавес становится физическим - некоторые страны ЕС возводят на границе стену.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается возводить вокруг себя такой забор, как это было в СССР. Он отметил, что страну невозможно изолировать.