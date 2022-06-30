Иран призвали заключить СВПД, пока не поздно

30 июн. 19:42

Великобритания, Франция и Германия призывают Иран договориться по возобновлению работы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пока это возможно. Об этом говорится в заявлении трех представителей в ООН.

Они подчеркнули, что в последние годы Иран предпринимает беспрецедентные шаги для ускорения темпа развития своей ядерной программы.

"Мы сожалеем, что до сих пор Иран отказывался использовать эту дипломатическую возможность (переговоры о возобновлении СВПД – прим. ред.) и продолжал свою ядерную эскалацию", – приводит слова представителей трех стран РИА Новости.

Лондон, Париж и Берлин также обращают внимание на то, что Тегеран своими действиями создает дальнейшие препятствия для возврата иранской ядерной программы к полному исполнению своих ядерных обязательств в рамках СВПД. "Действия Ирана стремительно нарушают баланс пакета, о котором мы вели переговоры в течение многих месяцев, чтобы восстановить СВПД, и закрывают окно для немедленного дипломатического решения", – отмечается в заявлении.

Представители Великобритании, Франции и Германии призвали Иран остановить и обратить вспять свою ядерную эскалацию и вернуться к полному сотрудничеству с МАГАТЭ. "Иран должен воспользоваться этой возможностью, чтобы заключить сделку, пока это еще возможно", – сказано в тексте.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.