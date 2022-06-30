Песков: потребность в нефти будет сохраняться

30 июн. 19:29

Потребность в нефти сохраняется, так что если блокируется одно направление, она идет по другому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в четверг президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон и союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке.

Комментируя заявления Байдена США на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде, Песков отметил, что спрос на нефть будет сохраняться в любом случае.

"Риски, безусловно, есть. Президент Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров и тому подобное. Да, для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "рынок нефти достаточно многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то, соответственно, она направляется в другом направлении".

По словам Пескова, на рынке нет большого избытка нефти, это нужный товар. "Потребность в нем будет сохраняться", - считает представитель Кремля.