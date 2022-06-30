Жительница Грузии завоевала титул "Миссис Вселенная"

30 июн. 19:21

В Сеуле состоялся конкурс красоты "Миссис Вселенная" - 2021, первое место заняла участница от Грузии, россиянке досталось второе место, пишет ТАСС.

Организаторы конкурса сообщили, что всего в конкурсе приняли участие свыше ста женщин из разных стран мира. Жюри присудило победу жительнице Грузии. Участница из России, 38-летняя многодетная мать из Омска Ирина Рягузова заняла второе место, став "Первой вице-миссис Вселенная 2021".

Возраст участниц конкурса - от 18 до 55 лет, наличие детей обязательно.

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая, конечно, были опасения, связанные с текущей политической ситуацией в мире. Но теперь я точно могу сказать, красота и женственность вне санкций", - заявила россиянка, у которой пятеро детей.

Финал международного конкурса должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии был перенесен.