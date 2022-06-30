Выборы "Кубанской красавицы" пройдут в Темрюкском районе

30 июн. 20:22

Фестиваль-конкурс красоты пройдет в Краснодарском крае 2 июля, "Кубанскую красавицу" выберут в выставочном комплексе "Атамань".

Участие в конкурсе примут свыше 20 жительниц региона.

"Девушки будут соревноваться за звание "Кубанской красавицы" в Темрюкском районе. Они покажут дефиле в казачьих костюмах, приготовят традиционные кубанские блюда и исполнят старинные песни и танцы", - сообщает пресс-служба администрации региона.

Жюри назовет победительницу конкурса, а лучшее блюдо определят гости станицы "Атамань".

Фестивальный день продлится с 09.00 до 19.00, гости смогут посетить станичную кузню, коптильню, гончарную мастерскую, конный прокат, станичный ЗАГС, а также спустить к берегу Таманского залива. Также предусмотрена программа для детей с играми и хороводами.